關智斌爆肌玩水冧粉絲　好想睇吧？！

藝人關智斌的《Kenny is Born關智斌演唱會》將於9月13及14日假紅館舉行，Kenny約定粉絲們一同度過中秋夜。首次踏足紅館，冤枉娛樂特意為Kenny拍攝紀錄片，把他這段時間的心路歷程紀錄下來，與紛絲們分享這段得來不易的紅館夢。



重溫《Lala世界》



第一集Kenny回到泰國布吉重溫19年前拍攝《Lala世界》MV時的回憶，這次他與團隊住在豪華巨型度假屋中，他還在床上未睡醒就被摷醒拍Home Tour，Kenny被「老屈」硬要他抱着公仔睡覺，令他相當無奈，他說：「我噚晚好夜瞓。」雖然口裏說不，但他在梳洗後就提起精神做個稱職的導遊。第一站竟然是帶大家參觀他的洗手間，他更拿起內褲介紹自己的晾內褲的地方，相當搞笑，但卻被發現他洗手間內相當凌亂，他不甘反撃：「男仔咁樣算乾淨。」之後又隨手拿起exercise wheel，向鏡頭展示自己的健身技巧。



去到渡假屋中的泳池，Kenny不禁讚嘆泳池很美：「嘩，好靚，你試想像一吓，有一個身材好嘅男仔喺到游水，個畫面真係⋯⋯你仲有第二個人選？當然係小弟我！」說完Kenny就走到池邊脫掉上衣，一身完美肌肉就出現在鏡頭前，他更展示自己的跳水技術，指方力申曾教他「飛魚插水」的跳水方式，但落水時卻濺出大量水花，令他大叫：「Cut咗佢！」相當有趣。最後更有Kenny淋浴的畫面，向粉絲大派福利。



挑戰極限



Kenny的一身肌肉是他近年來努力健身的證明，他指自己在健身後改變不少想法：「我以前成日以為自己做唔到，但依家我係冇諗過放棄，當我完成呢個training之後，我將呢個概念放咗喺好多地方，我而家遇到每樣嘢都會試咗先，唔會好似以前咁覺得自己有極限，因為我知道自己嘅極限一定比我想像中高。」



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