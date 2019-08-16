黃翊莫鎮賢下月開騷　預告爆圈中恩怨情仇

藝人黃翊、莫鎮賢今日現身新城電台宣傳9月兩場的群星演唱會，黃翊透露屆時會大唱90年代金曲，同Fans一齊開Party：「計埋嘉賓有11個人，個個都好多口水。（Overrun會罰錢。）罰都係罰主辦單位，關我鬼事！呢啲嘢我唔理㗎！最緊要觀眾Happy，到時會好多嘢講，講幾廿年前啲恩怨情仇、打小報告。」莫鎮賢即刻插話：「我冇㗎！」黃翊抵死笑話：「你一定有嘅！文佩玲唔喺度啫！」問到其太太可會到場支持？他表示：「佢依家在家休息，多人嘅地方就唔係咁適合去，佢睇番報導就得。」



另外，二人表示正密鑼緊鼓練歌、練舞，問到可有壓力？黃翊坦言會有無形壓力：「上年年尾先開咗個個人騷，皮膚變差、又生壓力瘡。」莫鎮賢反而對售票有壓力：「不過知道啲飛賣得都OK，希望到時開騷可以帶歡樂氣氛畀大家。（有冇周身飛債？）都有，但分得幾好。」





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