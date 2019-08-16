古仔首唱《今期流行》live！Encore畀足面祖兒

容祖兒紅館演唱會昨晚第十一場有好友古天樂（古仔）做嘉賓，不過古仔未出場時，祖兒叫大家一齊估係邊個：「呢位男神，全港冇人唔鍾意佢，佢由細到大都好錫我，佢曾經喺我演唱會擔任過一次嘉賓，今日想大家送份禮物畀呢位嘉賓，做下dancer，一陣音樂起，適當時侯就記住一齊做呢動作......」然後祖兒就跳起《今期流行》的「拜神舞」動作，全場萬多人即時瘋狂起哄，現場亦響起《今》歌曲音樂，古仔破天荒第一次現場演繹這首歌，全場都激動非常，古仔一邊唱一邊跟觀眾握手，氣氛之熱烈一時無兩，整個紅館像被叫聲快要震裂一樣。



唱完祖兒笑說：「我第十一場表演嘉賓古天樂，真係癲倒眾生呀！」古仔就對大家講：「第一件事，我係病緊，第二件事，我想講《今》我從來未live唱過！」祖兒說：「係呀，佢呢輩子未現場演繹過呢首經典金曲。你真係好錫我呀你，你係咪前世欠咗我㗎？哈哈，你記唔記得你好多年前做過我演唱會嘉賓？」古仔話：「你真係當我老人癡呆症喎，我以前同你影過張相嘛。」祖兒話：「係呀，嗰時你仲拍緊劇，我喺電視台撞到你，當然係唔會放過機會啦，就係呢張相溝掂你！哈哈，我講笑。你嗰陣好白㗎，不過咁依家都唔係好黑。」引得觀眾哈哈大笑。



古仔等祖兒講完，突然就話：「唔知點解，我有啲谷鬼氣，我都話唔好戴ear mon，又叫我戴ear mon，聽唔到現場聲音呀！我想講！唱多次！火滾！」然後望住好愕然的祖兒：「點呀，你驚overrun？你係咪都加咗場啦。」祖兒就笑住話：「唔驚，我畀你唱埋落去都仲得！呢個人真係好鍾意唱歌㗎！」



接着兩人再一次唱《今》，古仔今次不單唱，仲跳埋舞，觀眾大合唱之餘亦為之瘋狂，瘋狂叫裂咗個紅館！唱完歌，祖兒細心幫古仔抹汗：「你唱到喘氣啦，抖抖先啦，最受歡迎男歌手.....」不過最受歡迎男歌手冇抖不特止，仲將觀眾情緒推到最高鋒，竟然話：「依家玩個遊戲，我知祖兒呢十一場都未同大家影過相，依家四邊，邊個叫得大聲，我聽到就搵佢上來影合照！」



祖兒說：「向來都知道古天樂個人好好，佢雖然外表好似好惡，但係佢內心好善良.....不過你搞到咁，接住落來嘅嘉賓唔知點算.......哈哈哈.......你去揀啦，揀個靚仔啲上來影啦。」最終揀咗三個觀眾上台合照，開心死觀眾！影完相，古仔想走人：「我同你講接觸吓人，大家開心啲咪好囉。我走啦。」但祖兒就拉住古仔唔肯放：「你咁鍾意唱歌，你唱多首啦，觀眾再次歡呼，古仔於是留下來同祖兒再合唱《男朋友》才離開。



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