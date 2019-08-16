體會斷捨離？姚子羚贈Bra畀工人攞返鄉下

無綫藝員陳山聰、姚子羚、張達倫、劉穎鏇、陳自瑤等為新劇《大步走》在將軍澳電視城試造型暨拜神。陳山聰劇中飾演姚子羚的跑步教練、最開心是開工不用化妝，梳頭，相當舒服，他說：「今次需要極大嘅體力勞動，因為拍攝可能要跑好多次，都有啲驚姚子羚曬唔慣。」姚子羚表示：「之前去加拿大都跑咗5K，最初跑都吃力，慢慢適應。之前先拍完《唐人街》打完，唔知係咪公司覺得姚子羚適合做啲辛苦工作呢？」陳山聰則取笑公司知道她捱得。



熱愛跑步的陳山聰開心公司拍攝跑步題材的劇集，故事更會分享對感情以至家庭的「斷捨離」訊息，他說：「自己睇咗啲有關斷捨離嘅書，都睇吓屋企有咩無謂嘢可以掉，但係掉咗女友兩樽藥膏就畀佢鬧到死，自己會清理啲杯碟，同埋捐啲舊衫去做慈善。」



姚子羚被到能否做到斷捨離？她笑說：「我一係唔掉，一掉就好狠。屋企有兩樣嘢多，除咗成屋都係鞋，仲有幾十個Bra，但來來去去款式其實都係差唔多，只係有時同一個系列會買唔同顏色，工人姐姐話要，都畀咗啲Bra佢攞返鄉下。」陳山聰又指劇中劉穎鏇會飾演她的女兒，故近期頻頻接觸小朋友，希望增加父愛感覺。





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