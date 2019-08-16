為年尾演唱會排舞！天堂鳥自爆發生靈異事件

男子跳唱組合BOP（天堂鳥）今日上新城電台宣傳新歌《重新》，他們表示重回初出道去電台宣傳一樣：「都有成3年冇去電台，好多節目都第一次上，好開心見番好多朋友，唔同之前去內地宣傳，會珍惜同記者傾偈，依家有好多嘢想表達，有人讚我哋有經歷，講嘢唔同咗。」



正值新歌宣傳期又要準備年尾演唱會，三子指每日都忙於排舞，9月才正式地獄式訓練，他們自爆練舞期間發生靈異事件：「每晚排舞都排到好夜，前日冇留意到係農曆七月十四，跳跳吓舞去到中段嗰陣啲音樂突然跳針，又快又慢，當下就知咩事，但都跳埋成首歌先走。（要畀『人』睇埋先？）係呀，哈哈！（咁到時你哋演唱會實『全院滿座』！）承你貴言！（之後有冇去拜拜？）有，一落樓下就見到好多人燒街衣。」



講到成員Lincoln於MV中首脫，問到MV點擊率有上升？他笑話有將連結分享給好友：「有女性朋友都話估唔到我操到咁Fit，我以前係肥仔。（女性朋友係緋聞女友鍾晴？）佢都有睇。」至於成員Gordon同Tyrese就話要留到演唱會先脫。



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