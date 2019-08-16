浸浴期間休克！石詠莉報平安：因禍得福

歌手石詠莉（Sukie）上新城電台宣傳新碟《Nostalgia》，興奮指意想不到新碟在馬來西亞及加拿大成績不俗：「反應好好，好感恩！諗住廣東歌淨係Focus喺香港市場，都好想去當地宣傳、開音樂會。」



講到日前被老公大爆浸浴期間出事休克，Sukie大派定心丸指現時身體並冇大礙：「因禍得福，依家識有個叫過度換氣綜合症，吸入過量嘅氧氣，會全身抽搐，當情緒激動就會易引發，女性亦都比較易引發，但冇生命危險，重緊要有屋企人喺身邊，慢慢咁呼吸就冇事，但要忍受全身抽筋嗰時會痛，呢次係自己大意，浸太耐又瞓着咗。」



她又自爆剛接下一個以靈異為題材的舞台劇，因為是朋友誠邀，最後收友誼價：「諗咗好耐接唔接，之前做舞台劇都有啲驚嘅經歷。（老公鄧健泓有咩意見？）佢係其中一個導演嚟！呢齣舞台劇做得嚟都過咗農歷七月。（第一次做靈異題材？）係呀，都有聽過好多都市傳說。（接受做殭屍？）咁就真係要豁出去，化醜妝我OK，跳出自己框框先有意思。」又自嘲不是靚女，可以趁有機會殺出血路。



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