預告將出新碟！小塵埃新歌同大家打氣

組合小塵埃今晚出席網上音樂平台直播活動，席間率先演唱新歌《轉·變》，他們透露月尾才到電台派新歌，首次唱Live心情好興奮：「前幾日先聽到首歌嘅完整版，覺得好鼓勵到自己，呢首歌都係上年去斯德哥爾摩個Writing Camp同外國人創作。內容係講我哋嘅經歷、得着、進化史，希望都同大家打打氣。」又謂期待舉行新歌發布會，並預告將推出最新大碟：「大約喺9、10月，會有8至10首歌，有啲係喺瑞士寫，有啲係喺呢兩年嘅創作，會有新嘅曲風同元素。」



提到原定上星期日跟同公司全體歌手舉行廣東話音樂會，惟因考慮近日情況以及交通狀況，大會決定延期舉行，小塵埃表示詳情要留待公司於月尾宣布，問到要延期會否覺得可惜？他們說：「唔會，延期可以有多啲時間準備，今次有揀好多經典歌，我哋都要時間學識，然後用自己嘅風格再演繹，又可以有多啲時間同其他歌手夾歌。」



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