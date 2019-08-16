陳茵媺玩胸壓　陳豪竟然冇反應！

藝人陳茵媺（Aimee）早前獨力帶三個仔女返加拿大放暑假，同老公陳豪分隔兩地成個幾月，近日佢終於返港，等老公唔使心掛掛！



呢日佢哋兩個就撇低仔女，過吓二人世界，Aimee喺社交網透露扮到靚一靚，話等同老公拍拖好耐：「My long awaited "big event" was a hot date with my "one & only" @moses_chan_ can't remember when was the last time it was only "just the 2 of us" （等咗好耐屬於我哋嘅兩個嘅約會，已經唔記得上次得我哋兩個約會係幾時嘅事。」



難得拍拖，兩人都自拍留念，見穿上吊帶裙嘅Aimee同陳豪頭貼頭合照外，又胸壓陳豪，但陳豪唔知係咪近日趕拍劇關係，所以個樣有啲攰，搞到有網友笑問Aimee：「陳豪這精神狀態！ ！ ！ ！你對他做咗咩？ ！ ！ ！ ！」



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