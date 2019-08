陳茵媺玩胸壓　陳豪竟然冇反應！

藝人陳茵媺(Aimee)早前獨力帶三個仔女返加拿大放暑假,同老公陳豪分隔兩地成個幾月,近日佢終於返港,等老公唔使心掛掛!



呢日佢哋兩個就撇低仔女,過吓二人世界,Aimee喺社交網透露扮到靚一靚,話等同老公拍拖好耐:「My long awaited "big event" was a hot date with my "one & only" @moses_chan_ can't remember when was the last time it was only "just the 2 of us" (等咗好耐屬於我哋嘅兩個嘅約會,已經唔記得上次得我哋兩個約會係幾時嘅事。」



難得拍拖,兩人都自拍留念,見穿上吊帶裙嘅Aimee同陳豪頭貼頭合照外,又胸壓陳豪,但陳豪唔知係咪近日趕拍劇關係,所以個樣有啲攰,搞到有網友笑問Aimee:「陳豪這精神狀態! ! ! !你對他做咗咩? ! ! ! !」



