跳舞學校年賺過百萬！狄以達溝女有一手

跳街舞出身的歌手狄以達自小「舞」功了得獲獎無數，直至參加跳舞比賽獲藝人陳百祥睇中簽約旗下，於2008年以跳唱歌手身份出道，橫掃樂壇多個新人獎項。及後他歌、視雙線發展，加盟無綫拍攝《潛行狙擊》、《貓屎媽媽》等劇集，又主持節目《安樂蝸》，成功入屋。醉心跳舞的他於2011年以自己之名開設跳舞學校，擔任校長年賺過百萬，現時正籌備第三間學校。



至於感情方面一樣多姿多采，女友個個都是「女神」級！2011年，他公開與模特兒劉沛蘅的戀情，有指二人曾於何文田同居，拍拖四年，分手收場。2015年，他與大5歲的34C台灣索模吳亞馨秘密撻着，可惜姊弟戀不敵分隔異地，維持短短一年便告終。直至2017年，他與當時尚未入行的陳曉華拍拖，翌年分手，惟同年女方參選港姐而令戀情被翻炒，更有指狄以達是由「第三者」轉做「正印」。另外，他的異性緣亦相當旺盛，分別曾與鄧紫棋（G.E.M.）、蔚雨芯及林穎彤等好友傳出緋聞。



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。