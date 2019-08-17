情侶裝𡁻完鬆！陳曉華蜜會狄以達翻撻斷正

現年24歲的陳曉華參選港姐期間，被踢爆在中文大學修讀護理課程時，曾與狄以達拍拖，更指女方因而狠飛拍拖兩年的男同學，狄以達被指是第三者。事後Hera否認狄以達介入，強調與男友分手後才與對方開始，不過兩人戀情僅維持一年便玩完，但有指她對狄以達一直未有忘情，入行後希望有機會合作，愛火重燃。昨日有讀者爆料，同樣是單身的他們終於復合成功，還甜蜜撐枱腳。



冧爆望到實



前晚大約8時多，Hera一身運動裝打扮現身九龍灣Mega Box內一間西餐廳，雖然刻意戴上白色Cap帽，不過身高5呎9吋的她，很快就被人認出，未幾，同樣穿着運動裝束的狄以達前來，兩人完全不避嫌以情侶裝示人。由於餐廳燈光昏暗，見他們都吃得相當自在，特別是Hera不時笑望男方，樣子非常冧爆！至於狄以達都很有男士風度，頻頻為女友添食物，又講笑話逗大家開心，他除了一身超凡舞藝，睇得出冧女也很耍家，難怪前女友全部「高汁」！結果他們食足兩小時，直至餐廳Last Order後，才捨得揚手埋單。不過，離開餐廳時狄以達刻意溜後，讓高人一等的Hera行先，當等電梯時情不自禁行埋，期間有途人眼望望，Hera表現大方若無其事，反而狄以達避忌耷低頭，幸好不久即有電梯，他亦非常細心護着女友入內。



尷尬講「復合」



昨日本報就翻撻一事向狄以達求證，他似有心理準備，不停笑住回應：「我都諗到喇！食個飯啫！我都好耐冇出街食飯。（係咪同陳曉華復合？）真係食個飯咋！我哋都好耐冇聯絡。（邊個約出嚟食飯？）共同朋友約，我哋有個Group。（係咪想追番佢？）冇諗咁多，純粹食飯咋！」提到當晚表現避忌？他說：「唔係呀！我嗰晚喺TVB做完嘢過去，最遲先到。」再追問他有否機會翻撻？他則未有否認，只尷尬地笑着說：「呢啲嘢好難講，我唔講得咁死。」至於Hera答法亦同男方一致：「我哋其中一個朋友啱啱返嚟香港，所以一齊食飯敍舊。」問到狄以達再追她會否接受？她只說：「目前專心工作比較好，唔會考慮其他嘢啦！」



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