阿女問係咪親生　陳國邦愧疚：想自冚兩巴

藝人陳國邦與老婆羅敏莊（Mimi）演出音樂劇，表示囡囡陳禛因爲已開學，明天才會來捧場，又踢爆老公剛才在台上忍不住感動到喊，陳國邦表示：「因為段戲講到個女問佢爸爸，我係咪媽媽親生，一定係出咗好大問題，啲仔女先會咁問，作為一個演員，嗰種愧疚嘅心直情係想冚自己兩巴，好內疚，喊嗰陣係攬住個女，話爸爸媽媽好愛你，只係因為需要工作賺錢，呢個其實都係香港人好大嘅無奈，所以嗰個情感一下子出咗嚟，嗰句說話好打入個心。」但他表示他們跟陳禛關係很好，所以不會有隔膜。



Mimi又表示小時候都有講過這句說話：「因為我細佬有哮喘，所以媽咪照顧佢多啲，但係細個又冇解釋我聽，以為媽咪偏心，所以就問媽咪我係咪親生，當然小朋友講梗係唔會hurt，但大人聽到就會hurt。」問到可會擔心囡囡來捧場時想上台？Mimi笑言：「唔擔心，想上咪上，不過佢自細已經跟我哋做騷，之前想上台因為好奇，但依家已經唔好奇，所以反而會係想睇爸爸媽媽或小朋友嘅演出。」



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