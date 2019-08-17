家家請鳳小岳返屋企開P

台灣「靈魂歌姬」家家將於9月在台北國際會議中心舉辦演唱會，熱情的她開唱前先邀請歌迷到其家中開P，第一集她就邀請了會演會彈又會下廚的鳳小岳，鳳小岳一開口就說：「家家，好久不見！」家家大笑問：「我們有見過嗎？」鳳小岳回憶曾經看過家家的演出，也表示電台上到處都聽得到家家的歌，她說：「她的聲音就是很好，就是要來唱歌給大家聽的一個人。」他表示先前自己都在拍戲，沒機會和家家合作，直到這次煮嘢食才終於遇到家家。



家家和鳳小岳下廚過程默契十足，鳳小岳更大展「赤掌探鍋」的絕技，直接用手指摸煎鍋的邊緣，以測試熱度，家家睜大眼驚呼：「天啊！你用手去摸喔！」鳳小岳還小露一手翻鍋技巧，讓家家讚聲連連，只是當可麗餅即將完成之時，家家突然喊：「我們沒有放鹽！」鳳小岳當場傻眼，幸好事後品嘗味道一樣美味。問鳳小岳平時「在家裏」做甚麼事情最放鬆，他表示會自己彈彈結他，玩一些簡單的旋律就很有趣，說完他更是現場拿出一把結他自彈自唱。

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