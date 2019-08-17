歐詠怡孖姊妹做網紅　鹹濕對答搞笑吸粉絲

外型亮麗的藝人歐詠怡（WingWing）在網上擁有大批Fans，今年她開始嘗試做YouTuber，每個月都會Update新片，分享生活或玩遊戲氹Fans開心，最新一條片她就跟好姊妹歐詠寶（Yogurt）及歐詠珊（Janice）玩遊戲，經過一番討論後，三女決定將「獎門人」遊戲環節改成「歐氏姊妹搭錯線」，她們先準備一堆問題及答案，然後塞着耳機互問，因聽不到姊妹問甚麼，基本上是亂撞答案，結果當然冇一條答中，而因為問題尺度都非常大，加上亂配的答案，效果超級搞笑，更大講一堆「禁語」，想不到三位靚女如此玩得！



WingWing說：「我哋答問題嗰陣其實唔知對方問咩，到睇返Playback先知咁好笑！為咗氹大家開心，都唔會顧慮形象，玩遊戲當然要玩得放啲，唔好就住就住，如果網友仲想睇我哋玩啲咩，都可以留言同我哋講。」



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