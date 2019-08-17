陳琪被迫着泳衣騷身材：我唔着老公就…

藝人陳琪與老公胡諾言近日帶同三名子女到台北旅行，親親動物兼戲水，不過最吸睛是向來密實的陳琪穿上螢光粉紅泳衣大騷弗爆身材，完全不似生了三名小朋友。陳琪表示泳衣是去年購買，但一直不敢穿着：「老公話我嘥錢，佢話如果我再唔着，以後都唔買衫畀我。」



胡諾言貪靚膊頭受罪



陳琪透露今次到台北沒有趕景點，幾日都在酒店範圍內活動：「間酒店可以同動物近距離接觸，我哋坐喺架鳥籠車入面進入保育區，啲動物就喺出面走來走去，有飼養員去餵飼獅子老虎。」另外，陳琪稱老公帶了兩個女兒一齊看猴子，囡囡看得十分過癮，但老公就不太享受：「囡囡覺得好得意，好似卡通片入面嘅咁，但入場參觀要戴草帽同口罩，老公話戴口罩影相咪唔靚囉，戴帽又會整亂個頭，佢同餵養員傾咗好耐，佢話個頭gel咗成個鐘，戴住頂草帽，個髮型會亂晒，我笑咗好耐，我同佢講你要戴住，因為我見啲馬騮好鍾意坐喺啲人個頭上面，果然一入到去，老公就成為佢哋嘅目標，一直坐喺老公嘅頭上面，餵咗半個鐘就坐足半個鐘，佢話重到不得了。」



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