自爆係周杰倫粉絲　振永同羅美蘭咀足七次

韓國男團B1A4出身的男星振永於6月入伍，正以社會服務要員身份服役，他與朴成雄及羅美蘭主演的電影《大佬上錯身》將於8月29日在香港上映。電影講述飾演黑幫大佬的朴成雄在一宗意外的屋頂掉落事故，變成振永飾演的高中生「小肥」，一直被同學欺負的他言行舉止180度轉變，而振永就變成黑幫大佬，重遇初戀情人羅美蘭。



三人早前接受香港傳媒訪問，談到演繹角色的困難之處，振永指要飾演兩個角色需要時間去消化，因為兩個角色的年紀、語氣和舉止都完全不一樣，花了不少功夫，為了變裝成「小肥」，每次都要花三至四小時去化妝，凌晨便要開始準備，化妝後在背對白和適應巨大身軀也有遇到不方便的地方，談到在戲中與羅美蘭有咀戲，他就說：「前輩對我親切友好，好細心地引導我，拍攝時很順利，吻戲拍了大概7次，比起說是NG，我認為是希望從中挑選最適合的場面。」而電影有不少搞笑場面，振永就指大牌檔的打鬥場面，因為不能忍笑而NG了多次。



問到可有想合作的藝人？振永自爆是周杰倫的粉絲，很尊敬能夠把音樂和演技結合的藝人，示對方為榜樣，如有機會，他亦想來港拍戲。振永又承諾在退伍之後，一定會來香港與粉絲見面。



羅美蘭要面對振永與朴成雄「兩個」舊情人，她指如稍微掌握不到這個設定便會很尷尬，但朴成雄與振永都將角色自然地演繹得很好，留下了開心的回憶，問到與後輩振永拍感情戲有否感到有壓力？她就笑道：「我不會執着對手的年紀，振永在拍攝現場很照顧和關懷身邊的人，跟他合作十分有趣，但我亦有擔憂會被振永的粉絲罵。」至於朴成雄就表示一直有關注振永的作品，認為他是一位有條理地管理好自己全部電影目錄的演員，因為合作時很有默契，拍攝時並不覺得有年齡上的差別。



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