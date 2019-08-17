發千字文呻苦！鄧紫棋28歲生日為死物而喊

宇宙巨漿鄧紫棋（G.E.M.）8月16日28歲生日，佢喺Instagram上載咗兩張相，其中一張佢對緊個蛋糕許願，但個樣愁眉苦臉唔係咁開心咁，佢仲好感觸發千字文，自爆為咗死物而喊！原來以往佢都好重視邊個會第一時間Send訊息同佢講生日快樂嘅人，但由15號夜晚電話一直死機，自己搞咗3粒鐘都整唔到最後放棄，專注同家人玩啤牌，但正因為咁，「看不到虛擬的文字，卻讓我聽到真實而溫暖的聲音」！



之後佢16日就去整電話啦，點知維修人員同佢話就算整得番電話嘅資料都可能會完全冇晒，覺得「這個生日好像不太幸運」，G.E.M話：「說起來真是好笑，我居然因為一部死物而產生徬徨的無力感，還因為想像『如果手機裡（裏）的回憶真的全都流失』而流淚… 28歲的第一天就這樣過去。」不過佢最後話覺得也許係上帝美麗嘅安排，其實重要嘅係眼前一齊創造回憶嘅人，「今年生日想祝福自己也祝福大家：無論前方想追逐什（甚）麼，別忘了回頭看看。」



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