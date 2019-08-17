開咪喪鬧！賴冠霖不忿粉絲接機亂踩痛腳

韓國限定男團Wanna One前成員、台灣藝人賴冠霖，早排就陷於與韓國Cube事務所的解約拉鋸戰，不過人氣高企嘅佢，尋日（16日）現身機場，被接機的粉絲圍到行唔到咁滯，混亂之中竟然被踩甩左腳波鞋，搞到佢即時怒火急燒，走出機場之後，嬲到開Post大鬧粉絲唔好再接機，仲反問：「如果今天踩傷我的左腳，明天沒法如期參與工作的話，請問誰來負責？」



雖然17歲仔係好好火，不過今次令到男團出身嘅賴冠霖嬲出天際，原來係佢被踩到嘅左腳踝曾有初中練球時候嘅舊傷，前一日舊傷復發，加上現場情況非常危險，搞到佢要親自開聲呼籲粉絲唔好接機：「從來都沒有呼籲大家接機，從來都不覺的機場是可以追星的地方，各大機場都是公用空間。……將心比心，大家都是人，我不是超人。還有很多話想說 但是我打住了 大家都是文明人 應該懂得。」



而佢今次嬲豬發文仲令佢上咗微博熱搜，唔少人都撐佢發聲呼籲粉絲理性追星，安全第一，不過亦有網友話佢言詞過激，似鬧人多過勸人。

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