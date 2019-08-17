開封有個包青天　展昭梗喺佢身邊！

「開封有個包青天，鐵面無私辨忠奸」音樂一起，相信大家心入面實會諗起鐵面無私嘅包青天出場審奇案，佢嘅清廉形象深入民心，受世人景仰，多年嚟都被兩岸三地翻拍多部電影、電視作品，部部戲都大受歡迎，成功捧紅多位「包青天」，數到塊面最黑嘅，可以話喺1995年播出嘅狄龍版！而無綫依家八點半黃金時段都播緊《包青天再起風雲》，好評如潮，呢輯就有正氣嘅譚俊彥做包大人。不過除咗包青天深受歡迎之外，喺佢身邊嘅「開封七子」之一嘅展昭辨事能力超強，仲係不可或缺嘅夥伴，今次小編就同大家數盡歷代嘅「展昭」。



何家勁



一提起展昭，點會唔諗起經典之中嘅經典、「御用展昭」何家勁，令人最印象深刻就當然係佢俊朗嘅外表，風度翩翩、英俊仗義，呢個角色就好似為佢度身訂造咁，令佢攀上事業上嘅高峰，佢分別喺1993《包青天》、2008《新包青天》、2009《包青天之七俠五義》、2011《包青天之碧血丹心》、2012《包青天之開封奇案》等7套劇都飾演展昭，直至2012年、佢53歲都再演「展昭」，可謂經驗豐富！不過佢依家就好似絕迹喺螢幕前，唔知佢會唔會技癢，想回一回Fans呢？



焦恩俊



下一位「展昭」勢必令大家聯想到佢—焦恩俊，佢喺1994年接替何家勁喺《七俠五義》當中嘅展昭一角，同樣以俊俏外形即時迷倒萬千少女嘅歡心，受歡迎程度難以估計，有唔少人都話唯獨焦恩俊一個可以同何家勁妣媲美﹗不過講到現實中的感情生活，焦恩俊比何家勁較為幸福，於2014年迎娶舊愛林千鈺，而何家勁至今仍然是未婚，成黃金單身漢。



黃日華



黃日華都曾經做過兩次展昭，包括係1984年嘅《鐵面包公》同1995年嘅《包青天》，成功將正直不阿嘅展昭，做事冷靜應對嘅性格，演繹得淋漓盡致，獲觀眾一致讚好，因為演得太好嘅關係，其後有人更將佢同何家勁比較。



高鈞賢



2005年香港先生冠軍嘅高鈞賢自2014年約滿無綫後就北上發展搵「人仔」，喺事業高峰期接咗「展昭」呢個經典角色嚟做，一集收足五位數字酬勞，相當和味！不過角色一露面即被嫌棄，有網民指高鈞賢雖然高大威猛，但曬發出嚟嘅正義感、俠義感就未達標，少咗份正直、剛陽感覺。除咗演員「出事」，角色造型都有爭議， 展昭原先係拎住兩把長劍，但一去到高鈞賢手上就變咗一把巨劍，同埋呢個「展昭」唔係着紅袍官服，掀起一番熱論。



張振朗



最後係最新版嘅「展昭」，喺套戲播出之前，其實張振朗都有戴定「頭盔」話今次嘅「展昭」係演得與別不同，講到以往嘅展昭通常係冷靜、穩重又打得，不過今次張振朗竟然打輸，說話上又比較似𡃁仔咁佻脫又輕佻，仲會成日撞板添。而網民嘅評語都好壞差半，有啲就話搵張振朗係敗筆，冇型、身手又差，又話佢好油腔滑調同瘦削；至於支持嘅網民就話呢個「展昭」充滿新鮮感夠晒Chok，仲話睇得出佢對做戲嗰份熱誠，大大力向佢加油。



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