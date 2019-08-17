袁嘉敏想離開香港覓愛　網民排隊恭候邀約

現年34歲兼擁有34D豐滿上圍嘅前港姐袁嘉敏（Candy）前兩日先呻完Dry足兩年，要玩交友app識新仔，今日佢又上載兩張着住浴袍露出長腿嘅相，話喺香港識唔到男朋友，就算主動邀約都唔成功，去市中心又唔出，約遠啲去吓沙灘、行山又唔制，覺得可能要搬去另一個城市住感情先有着落添！



Candy話：「還是我搬去另一個城市住會比較容易找到人約出街認識下（吓），過往這十年在香港有九年都單身，每次我提起時別人的反應都是『我不信』就結束了，我主動約又一般都不肯出來。或者去外地碰碰會容易找到人肯跟我逛街聊天拍拖吧」網民都好踴躍留言約佢，仲建議佢去新加坡、馬來西亞、泰國等地方，Candy都有一一回覆「considering（考慮中）」，亦有網民叫佢唔好咁心急搵另一半，一個好嘅男人會自然地出現喺佢面前，仲話喺呢段期間，可以陪佢周圍去！而Candy就反問對方：「唔好太急切？ 我依家開始搵，當我搵到時，我都40歲喇！」又問「定係其實現在的男人都是要女的去約他出來？」睇嚟真係想離開香港覓愛喎！



不過其中有張相見到有人揸住部相機，臂彎仲好強壯，唔知係邊個幫佢影呢？

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