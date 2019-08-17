許家傑借錢度日　被指撻着龔嘉欣嬲到今日

現年36歲的許家傑，自09年摘下港男冠軍後入行，到憑《愛．回家之開心速遞》送水輝一角成功入屋。入行十年，演藝路歷盡艱辛。



早前他接受電台訪問，提到在遇上「送水輝」這角色前，大部分都是演一些極少對白的手下、待衞、醉客，令他一度非常消極，甚至要借錢度日應付開支。他說：「以前收到冇對白嘅角色，都難受㗎，會諗，乜唔係畀新人做咩？我都做咗兩、三年，算半新人啦！有一段時間係好負面，唔想開工，會好嬲。」試過工作量少，經濟拮据到不能畀家用，他說：「有一段時間畀唔到家用，有幾個月得幾千蚊人工，好拮据，有段時間要借貨度日，就係因為試過咁，覺得做嘢好難得。」



他說沒有想過自己究竟是否適合娛樂圈，反而會諗會不會去改變自己去適合娛樂圈。他在拍《火線下的江湖大佬》時，開始不斷自我增值，如健身、學唱歌及上演戲班。入行十年，許家傑在圈中贏到不少友誼，除了前輩黃光亮令他茅塞頓開，帶他往外見識電影世界之外，他還感謝「大小姐」林淑敏找他一起商演。



一直以來許家傑將感情低調處理，他重申希望保持私穩，但當年被傳介入龔嘉欣與鄧健泓的戀情導致二人分手，他至今仍是喊冤。他說：「當年我舖天蓋地解釋過，依家我再講一次，係冇介入，當時覺得好驚，我冇做過嘅嘢，點解講到好似真？嗰刻覺得更加要學識要謹言。」高大靚仔的他，自爆中學時樣子薯嘜性格自卑，自覺是失敗者。還自揭兩、三歲時患哮喘及語言障礙，小學時說話出現問題，他說：「冇人聽得明，淨係得媽咪聽得明我講乜嘢，好彩小學二、三年班解決咗，嗰時喺語言治療學校，畀字我讀，我自己都唔知道自己講嘢有問題。」他稱語言障礙並沒有影響他正常上課，笑言智商沒有問題，只是說話有問題。