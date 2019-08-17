返馬國宣傳國語碟　Gin Lee收出道10年漫畫

歌手Gin Lee（李幸倪）發行全新國語專輯《浮世繪》，身為馬來西亞人的她，每一次發片必定會回家鄉宣傳，於日前帶着全新作品回馬國舉辦專輯發布會過百名粉絲到場支持，非常熱鬧！Gin在發布會上分享：「《浮世繪》從唱片封套設計，到音樂上的製作等等，我都有份參與，花了很多心機和時間，還去了北京、台灣錄音。」稱最喜歡現在的自己，每天都在進步和學習，現在比起十年前更成熟穩重。被問到之後有甚麼想挑戰，Gin表示：「我想試吓演戲，最近拍攝MV飾演了好幾個角色，發現自己有這方面的潛能！」



發布會上，Gin獲新加坡及馬來西亞環球音樂中文部總監林奕秀送贈漫畫，漫畫裏將Gin出道10年的經歷呈現出來，包括第一次紅館演唱會，發行了很多首破百萬點擊率的歌曲，例如《很堅強》等等，記錄了她音樂旅程中的重要時刻。除此之外，更送上一個蛋糕，蛋糕是《浮世繪》專輯及金曲獎獎盃，預祝Gin新專輯能入圍明年的金曲獎，最後還有粉絲到台上送花表示支持！



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