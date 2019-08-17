晞晞返學喇　李蘊感安慰：好叻叻！

藝人李蘊（Renee）嘅大女羅紫晞（晞晞）要返學喇！Renee喺社交網甫出多張晞晞返幼稚園嘅相，晞晞返全日制幼稚園，第一次有咁長時間見唔到屋企人，但晞晞冇有怕，佢喺學校同其他同學仔玩得好開心，又自己孭住個書包，仲好親切咁跟住老師入班房，見到有同學喊住搵媽咪，晞晞亦好叻咁安慰佢哋唔好喊，認真好叻女！Renee留言：「晞晞三歲幾..開始讀幼稚園..媽媽要學識放手啦！琴（尋）日開學..你一起身就係咁講『我忍唔住啦！我要返學啦！』可見你幾咁期待呢個新嘅階段。」



Renee仲話晞晞好適應校園生活：「老師一得閒就會發訊息話俾（畀）我知你嘅情況，老師話你好努力去適應！食嘢瞓覺上堂都叻叻！好彩呢兩個月同你做足心理準備！令到你第一日返學順利度過！不過放學接你嘅時候你終於忍唔住喊咗兩下（吓）撒嬌，媽媽覺得你好叻叻啦！我哋都要繼續加油！」



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