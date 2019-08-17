陳柏宇踩過界做導演畀蔣祖曼笑

歌手陳柏宇（Jason）接受新挑戰，就是執起導演筒擔任導演，而他的首次作品，就是他的新歌《七折》的MV。新歌由他唱出坊間男女對愛情的自愛愛情觀。首次要孭起重擔去執導，坦言心情很迷惘：「以往做演員時，有時會唔明導演嘅要求，點解要咁演？到自己執導時，有時知道自己想要乜嘢，但唔知點樣拍到或表達出嚟。」幸好導演阿權給他不同意見和支持，又給他很大的自由度，Jason說：「其實都幾開心，因為可以自己話事，阿權又好配合，佢畀咗好多信心我，可以從自己嘅Vision（視覺）去做，尤其係當做到嘅時候，係好開心嘅。」



雖然Jason以看似輕鬆的心情去迎戰，但他的功夫做到足，由MV的構思、籌備到拍攝，Jason都親力親為參與其中。故事本身是個Sad Story，有多場複雜的內心戲。邀得藝人周俊偉和蔣祖曼演繹故事，周俊偉在MV 中演出陪伴女友走過悲傷、但自己卻走不出陰霾，他坦言今次的演繹有一定的難度，周俊偉說：「因為個古仔講發生咗件事，Hit到我傷心處時，因為唔會有太多動作同劇情去交代，所以我要靠表情同情緒上嘅爆發去表達角色，係比較內心啲嘅戲。」提到最難忘的一場戲，周俊偉坦言是浸落浴缸的一幕，他說：「好難！因為要拍到要一個好靚嘅浸落浴缸嘅鏡頭，啲水一定會入到鼻，一定會嗆到，我其實飲咗幾啖水，好想即刻衝返出嚟，但係死都喺水底度忍住。」



蔣祖曼表示以前曾在一套劇集中與Jason合演過，看到他以「演員」和「導演」兩個身份的不同表現，她說：「就咁睇現場嘅Jason，已經覺得佢非常認真，如果你平時認識佢個人，就更加覺得佢今次係極度超級認真！未見過佢講咁少嘢嘅，哈哈，以前同佢拍過一套劇集，嗰陣時佢成日掛住玩，被導演鬧，今日到我喺現場見到佢，我忍唔住笑佢『你都有今日喇！』我好想影低Jason張相，再Send畀我哋當日個導演睇。」Jason可以踩進新界別，他笑言全因老闆放膽讓他嘗試，有興趣再執導。

---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。