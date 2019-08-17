「港姐之母」陳紫蓮離世　李珊珊難以接受

「港姐之母」陳紫蓮（Rosa）今午因癌病離世，終年71歲。有指數月前她曾與舊同事見面，當時已消瘦不少，而她一個月前身體出現問題，至今午在一個舊同事群組流出其過身消息。1996年港姐冠軍李珊珊在社交平台留言：「我…接受不到這個消息。」1997年港姐冠軍翁嘉穗已證實其死訊，她在FB留言：「人生去到了盡頭沒有什（甚）麼是放不下的，你已經去到一個更開心的地方，RIP，永遠記住你！」



1997年港姐季軍佘詩曼表示：「我都係十日前知佢有病，當時我仲話拍完套大陸劇就返嚟探佢、陪吓佢，當年我選港姐入行已認識她，當時乜都唔識，佢係我亦師亦友，自己都跟佢學咗好多。」



前無綫外事部總監曾醒明直言得知好友去世十分難過，心情難以平復：「我哋一班舊同事、港姐都好唔捨得佢！Rosa退休後都冇再工作，有做慧妍顧問同旅行享受生活，都知佢近年有病，作為朋友我哋有不停鼓勵佢，佢個人都好樂觀。」他表示Rosa沒有結婚，離世時有胞姐胞妹陪走最後一程，他又代表Rosa家人答謝外間的問候：「佢走得好安詳，至於後事會同慧妍商量後再公布。」



Rosa於上世紀70年代起一直盡力照顧各屆港姐，服務無綫40年，她於2008年舉榮休宴，當時朱玲玲、陳法蓉、張嘉兒、曹敏莉與楊思琦都有到場，陳法蓉感激Rosa無私照料，兩人亦師亦友，曹敏莉則指來港參選時沒有家人在旁，多得Rosa心理輔導。

