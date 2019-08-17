陪走人生最後的路！翁嘉穗淚別半個阿媽陳紫蓮

她，是每位港姐半個阿媽，沒有她，港姐或許沒有那麼璀璨......



「港姐之母」陳紫蓮（Rosa）今日因子宮癌離世，跟她共事過的港姐無不惋惜。她不單照顧每位港姐參選期間的起居飲食，就連選完港姐後也跟佳麗亦師亦友，這份情義更顯得彌足珍貴。



慧妍雅集會長翁嘉穗接受東網訪問，娓娓道出Rosa人生中最後的一段路。「Rosa走得好突然，我今日都有去探佢，估唔到佢咁快走，真係好難過。佢係患子宮癌末期。其實佢患呢個病我好遲先知，我前後探佢3次，頭兩次佢精神都OK，我哋都有傾有講，今日見佢已經係彌留狀態。」



甘願赴印尼睇巫醫



Rosa珍惜生命，為了治療，她也沒有放過任何一個機會，翁嘉穗說：「我煲松茸湯畀佢飲，我有朋友都係飲呢個湯好番，記得當時我哋都有傾港姐軼事，佢當時仲話佢好番啲，會試吓去印尼睇巫醫。」



翁嘉穗話Rosa走得好安詳，她的家人希望大家給多點私人空間，慧妍雅集會全力協助其身後事。



溫情、嚴肅、保守



講到Rosa的為人，翁嘉穗用了六個字來形容「溫情、嚴肅、保守」：「大家都當佢係半個阿媽，有咩心事都搵佢傾。我完咗港姐張約，有電影想搵我同伊健、陳慧琳拍，不過Rosa就幫我推咗，因為佢覺得個角色唔適合港姐形象。」



Rosa，就是這樣率性，再見港姐之母。