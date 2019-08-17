容祖兒花數十萬萬歲　紅館騷後台勁多嘢食

天后容祖兒的《Pretty Crazy 演唱會》在紅館舉行第十二場，台前演出晚晚精彩，歌迷場場High爆，但其實台後亦一樣如美食嘉年華會一樣，自稱「奶媽」的她，除以靚歌餵飽歌迷，在後台亦一樣賜數百名個唱工作圑隊，如化妝、髮型、助手、唱片公司同事及舞蹈員「衣食」等，自掏腰包共數十萬「萬歲」。



祖兒覺得一個成功的個唱，工作圑體功不可沒，所以在後台設「祖兒美食坊」，除提供飯盒外，更加碼派雪糕、還有香港地道的格仔餅及雞蛋仔，據工作人員透露：「食飯時真係好開心，因為有好多小食，仲係晚晚唔同，有時係雪糕、有時係格仔餅或者雞蛋仔，因為呢啲小食唔可以擺咁耐，所以祖兒仲請咗幾位專員，幫大家舀雪糕、即整熱辣辣雞蛋仔及格仔餅，仲係任食放題。」不過祖兒因為要保持「史上最瘦」的22吋纖腰，所以面對美食時，只能淺嘗，食幾粒雞蛋仔過口癮。



祖兒場場都以最佳狀態示人，原來她的靚的確來得不易，每次她返回後台九秒九換裝時，甫坐下即被化妝、髮型及造型師重重包圍，各自各投入工作，祖兒曾說：「感覺好似有九萬對手攻擊我，有次我話想飲啖水，可能真係太多手，混亂中我畀插中鼻哥窿，真係好好笑。」而祖兒也不會空閒，因為要分秒必爭，所以她會爭取時間練琴，或用按摩器自行按腳紓緩連場勁舞後的痛楚。而每晚完騷後，祖兒會返回酒店，做按摩或針灸，有時會和工作人員開會作個唱檢討，不過會盡量凌晨二時就寢，以免過勞影響狀態。



而在第十二場演唱會上的「卡拉ok環節」時，她登上其專用的「紅磡360」吊車升到山頂，連在場的九十歲高齡婆婆都為之瘋狂，晒出早有準備寫的大字報話想唱歌，婆婆唱完對祖兒話：「你好靚呀！」令祖兒好開心。據知歌迷得知坐中價及山頂位可跟偶像近距離接觸時，英皇不斷收到歌迷要買中及平價飛的電話外，更發現有「黃牛黨」炒中及平價飛。另外，祖兒特別穿上價值30萬港幣新裝演出帶給歌迷新鮮感，祖兒說：「好多謝黃偉文幫我揀衫，套套都好靚。」

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