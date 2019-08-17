講成長故事！DJ阿檸話你知咩叫人生

電台DJ阿檸舉行4場Talk Show ，已進入最後一場，他稱每場都有一個環節，會貼近最新的時事去講，所以每晚都會有些話題不同，而作為表演者都想令觀眾可以笑吓，當然明白是一種苦笑，笑吓別人又笑吓自己。問到完成4場Talk Show可會出外旅行散心？他謂：「去散步啦，發吓夢都會，依家仲邊可能去散心，但希望自己可以做到啲嘢可以令大家抖一抖，畀大家輕鬆啲。」可希望每年都能開Talk Show？阿檸謂：「做咗第一次係好玩嘅，但再做係收錢騷，就要諗點可以令人會買飛入嚟睇你，我知道有啲有知名度要賣到飛都唔易。」不過，除了Talk Show ，他稱工作方面，年底會首次做為舞台劇做導演，現時他已30歲，想講關於成長的故事，就如去過10年都經過好多難關，每次都覺得這關過不到，但最後總會過到，這就是人生。

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