入行41年！錢小豪自嘲讀書少計錯數

藝人錢小豪在酒店筵開十七席舉行「錢小豪從影40周年派對」，家人、好友及粉絲也有出席支持。小豪自爆計錯數：「我十五歲入行，我今年五十六歲，所以應該係入行四十一年先啱，我讀得書少，連數都計錯。」



錢小豪表示在中、港、台等地也有不少粉絲，過往每年都會去不同地方舉行粉絲聚會：「啲粉絲提議今年喺香港搞個大型派對，各地粉絲飛過嚟一齊聚會，佢哋好有心，自己出機票同住宿。除咗五地粉絲，仲有我嘅製作公司嘅股東、泰拳、賽車嘅朋友、家人都有嚟。（兩個仔仔呢？）大仔之前話會嚟，但近幾日冇咗消息，佢前幾日仲喺西班牙，可能飛機延誤。細仔當然會到，佢今個月尾就去英國讀書，我好唔捨得佢，之後要四、五個月先見一次，我希望今次個派對可以同佢分享我嘅工作、人生同朋友。（兩個仔仔會唔會即場表演？）兩個都好有才華，但細仔話唔想人前表演，佢今年十七歲經常鬧情緒。」



談到入行以來的難忘事，他稱當然是十五歲入邵氏訓練班兩個月即被張徹導演揀中當男主角：「佢仲幫我改咗錢小豪呢個藝名，最初我唔係好鍾意，個名倒轉嚟讀就係豪小錢，好少錢，但後來都習慣咗，好感恩佢幫我改咗呢個名，小豪畀人感覺好親切。」



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