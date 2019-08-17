香港名模始祖劉娟娟病逝　享年75歲

形象及美術指導張學潤今晚在社交網，上載香港名模始祖劉娟娟的舊照，說劉娟娟已逝世。他留言：「一路好走Ellen（劉娟娟女士）！當年的名模、本港形像顧問始祖、一手帶我入行為我打開了第一道門的恩師！這張1990年拍於巴黎街頭的照片，幸好我一直藏着。」



張學潤傷心到喊



張學潤接受電話訪問時，指看見著名設計師文麗賢的面書才得知亞姐形象總監劉娟娟病逝，享年75歲。他說：「真係傷心到想喊，娟娟早年長居上海，兩、三年前，我去上海做舞台劇見過娟娟，當時佢冇乜異樣，我哋仲相約再食飯。（娟娟有咩病？）唔清楚，只知佢係今個月離世。」



又指娟娟是他的師傅，他說：「係娟娟帶我入行嘅，嗰時我剛剛喺加拿大讀完設計返香港，透過朋友認識咗娟娟，1989年佢係亞姐形象總監，佢介紹我做形象設計師，我視佢為師傅。」



為港姐亞姐擔任形象顧問



模特兒出身的劉娟娟，在香港模界佔一席位，曾衝出香港為不少國際品牌行騷，也開辦過模特兒學校，並曾為港姐及亞姐擔任過形象顧問，她更曾提名女星夏文汐參選港姐。身為劉娟娟好友之一的時裝設計師鄧達智，日前在專欄文章透露，稱收到「不幸消息」，指從來拒驗身的劉娟娟，在數月前已感不適，入院檢驗後得知患有癌症，又指她飽受劇痛。