攞正牌親熱！關智斌顏卓靈炮製甜甜愛情戲

關智斌（Kenny）、顏卓靈（Cherry）為電影《任性的你》拍攝夾Band戲，適逢羅子喬正日生日，眾人為她慶生。Kenny與Cherry在戲中演情侶，問到有否親熱鏡頭？他說：「有，係濃濃嘅感情戲，唔係愛情動作片，係甜甜嘅感情片。」提到Cherry男友白只有份演出，問到對方會否監場？Kenny代答：「唔會啦，白只係好專業嘅演員。我哋第一日就拍結局嗰場，好快進入狀態，完全唔會諗白只。」



開騷除唔除衫？



忙於綵排演唱會兼拍戲的他，早前不適入院，他稱身體已康復：「依家操練同休息時間會平衡啲。（個唱會唔會騷肌？）講到唔除唔得咁！唔知呀，我未必操到之前影相咁乾身，因為要跳舞唱歌。之前有啲歌手操練過度病咗，會影響演出，所以我寧願唔除衫。（有冇聯絡張致恒？）冇乜特別。（叫佢嚟睇騷？）睇佢意願、心情同時間，我個演唱會大門為佢而開。」



Cherry透露為演好角色，特別學結他及手語：「戲中我係啞嘅，初時以為手語好難，提前一個月時間去學，點知上咗三堂，就學晒所有對白嘅手語。」而



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