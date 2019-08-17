劉娟娟病逝　鄧達智文麗賢悼念香港名模始祖

香港名模始祖劉娟娟病逝，享年75歲。著名時裝設計師鄧達智（William）和劉娟娟是相識多年的好友，他接受訪問時表示：「喺兩個星期前，有朋友通知我娟娟入咗醫院，由我知佢入院到離世，覺得佢離開得好快好急，見唔到最後一面。（娟娟係咩病？）本來係初期嘅大腸癌，但擴散變咗肝癌，由於個病惡化得好快，入咗醫院後，醫生都話做唔到啲乜，娟娟又從來冇每年驗身嘅習慣。」問到最後一次見面，他指是去年11月在上海。



而香港著名時裝設計師文麗賢透露最後一次見面於今年3月，她說：「我去上海同娟娟食過兩次飯。（娟娟係咪為大腸癌變成肝癌？）我每次都有問佢，佢都話冇事」文麗賢又指好友身體欠佳，因為面色不好：「又瘦，佢又唔係好食得嘢，瞓覺又瞓得唔係咁好，其實呢啲都係身體出現問題嘅徵兆，但佢又中西醫都唔肯睇。」又說和劉娟娟相識最少三十五年，但自從娟娟移居上海就較少見，一年只見一、兩次，她豁達說：「雖然後生啲走咗，但人總有一次都擔心唔嚟。」至於娟娟的身後事，文麗賢指娟娟有福氣，有仔有外籍媳婦，有兩位得意的孫，且已交代想喪禮要簡單。