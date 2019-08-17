羅子喬開工過牛一　劇組齊慶生

藝人羅子喬（Bella）、白只及歌手利健森（James）為電影《任性的你》進行拍攝，今日是Bella的正日生日，一眾演員為她慶生，Bella稱生日願望是電影大賣，雖然要開工過生日，但跟前輩們一齊過，十分開心。



在戲中三人是隊樂成員，Bella為此而苦練打鼓，至於白只則飾演結他手，他謙稱自己本身略懂結他：「我只係玩玩吓，唔認真。James先係專業音樂人，佢為套電影創作咗兩首主題曲，又會教我哋結他，大家都趁拍攝空檔練習。」James大讚白只非常認真，對方揚言拍攝時要真玩音樂先夠型，Bella無奈說：「佢哋話要嚟真，所以我事前學咗幾個月打鼓，因為唔可以拖累大家。」



陳友忙寫劇本



飾演樂隊的經理人的陳友，在戲中還露兩手打鼓。除了拍戲，他透露忙於寫劇本：「依家個巿場好大改變，他咗院線電影，內地有好多網絡劇同網絡電影，我之前寫咗劇網絡電影，網上有億幾點擊率，都算唔錯。依家好多人想拍喜劇，我都着手寫緊喜劇劇本。」



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