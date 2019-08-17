二胡Jam結他！霍世潔團隊奪國樂大典第三名

著名二胡演奏家霍世潔，組大灣區「古月樂團」參加大陸的「國樂大典」第二季比賽，最終奪得第三名，她在總決賽邀得好友鄧建明（Joey）為她助陣，可惜比賽時結他、耳機出現問題，令到他們的演出心情受到影響。



霍世潔說：「唔知係咪農曆七月十四鬼節的關係，發生咗好多騎呢怪事，十二號下午綵排時，音響控制的燈由高處跌落嚟，好危險，好彩無傷人，之後好多隊都好多問題發生。其中到我地上台準備表演，Joey支結他啲電流唔好，耳機吱吱聲，搞咗好耐，大約十五至二十分鐘，舞台變得好熱，之前準備就緒，想一上場立即進入演奏狀態，但咁樣搞一搞，演出情緒已受到影響。」



賽果第一名是北京的「玖木樂團」，第二名是上海的「風林火山」，她們「古月樂團」得第三，她表示入圍最後的六隊實力都好強，不少是長期一個樂團合作下來，默契十足。參賽過程中，她也學習良多。



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