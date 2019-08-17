黎諾懿自認反面教材　望小春雞精通四語

藝人黎諾懿與太太李潔瑩（Nicole）趁着暑假，為兩歲多的囝囝黎峰睿（小春雞）安排了不少節目。黎諾懿找來名師Ricky教琴，Ricky耐心教導，小春雞卻耐性不足，要爸爸出動車仔及貼紙引導他坐定定，之後又要媽咪陪住一齊彈琴，首堂課已叫父母出盡法寶。



放電換私人時間



為了氹小春雞開心，下課後，黎諾懿一家三口去親子餐廳玩波波池、煮飯仔及玩水等，玩到不願離開。黎諾懿指囝囝雖然年紀細，但已懂得表達自己：「佢好有主見，唔可以你安排咩就跟足。小朋友真係有無限精力，所以一得閒就帶佢周圍放電，日頭放晒啲電，夜晚瞓得好舒服，咁我就有私人時間。」



談到育兒，黎諾懿主張讀萬卷書不如行萬里路，亦奉行身教：「我成日喺屋企煮嘢食，佢見得多，都鍾意玩煮飯仔，第日就算佢唔讀書，我都冇所謂。反而我覺得語言好重要，想佢可以講到四種流利語言，廣東話、英文、普通話再加一種語言，識講、識溝通，個人就有自信。我哋以前讀書好多嘢要背，但其實冇用武之地，依家用手機上網就搵到，所以我寧願佢喺創作思維上發展多過傳統學問。（係咪自己啲普通話唔得，更明白語言重要？）係更明白我究竟細個做過啲咩嘢，其實我英文、普通話聽完全冇問題，但真係講唔到，我做反面教材話佢知語言好重要。」



教追女仔必殺技



黎諾懿不強迫小春雞學習，唯一想囝囝學彈琴，他說：「學琴據知係左、右腦同一時間運作，可以令他專注度高啲。同埋男仔識彈琴好有型，其實追女仔唔使伎倆，只要唔樣衰，當個男仔坐喺度自彈自唱，自然吸引到女仔。」



場地：大樹先生之家

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