每日食六餐增磅！陳偉洪操肌過無味人生

藝人陳偉洪（Calvin）透露將會參加健身比賽，為咗今次比賽用咗3個月時間操弗，為求有最佳嘅body。Calvin表示呢3個月成為佢人生中一個重要嘅回憶，更令佢學會堅持嘅心，相信有志者事竟成：「呢段日子，我斷六親謝絕一切娛樂活動同聚會，要經歷一個增磅增肌期，呢段時間可以話係最辛苦，因為我一向食極唔肥，所以我每日要食5至6餐，每餐大約2至3碗飯，加肉、菜、水果等，真係食到想嘔。」



Calvin指自己喺一個多月時間由160多磅增到去近200磅 ：「除咗食外，仲要每日操練2次，所以開頭身體關節唔適應，出現勞損要睇物理治療。」之後到修身期，由原本食到嘔變到食唔飽：「要戒油、鹽、糖，減走身體水分和脂肪，盡量保留肌肉，所以每餐基本都係清水煮，仲要度好份量，而呢段時間操練係更辛苦，希望到時可以有最佳狀態出賽。」



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