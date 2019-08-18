東方日報C1：任達華永留傷痕難望完全康復

影帝任達華早前於內地出席活動遇襲受傷震驚全城，不過當事人一直表現冷靜，處變不驚！「神隱」後再次現身人前的他，談起「痛處」，依然從容，感激家人相伴與支持，更承諾日後會減產「報答」。愛可以彌補，然而手上傷疤成烙印，右手的活動能力難以徹底回復！



遇襲受傷約三星期後，任達華經過休養重新出發。外表依舊硬朗，可是遇襲的陰影卻在心頭縈繞不散，他形容：「間中會閃過（當時情形），成件事發生得太突然，好似電影劇本咁，不過我覺得做人要向前望、要正能量，能夠平安回家就好。」



因禍得福愛相陪



對於事件發生的詳情，他不欲多談，卻用「因禍得福」四個字聊以安慰，讓他重新思考人生：「以前雖然有抽時間陪屋企人，但實在擺太多時間喺工作上。呢件事令我明白到屋企人真係好緊要，嚟緊我一定會減產，做少啲嘢，花多啲時間喺屋企，『陪伴』真係好緊要。」



這段日子除了休息，便是忙於做物理治療。右手傷口已愈合得七七八八，然而右手手指的刀傷疤痕，大概會「陪伴終生」。當被問到受傷部位日後的活動能力，任達華避重就輕說：「依家用緊護手，受傷部位唔濕得水，亦唔可以出汗，沖涼要舉起手，有時工作人員又會喺我身後主動搧風。做物理治療郁多啲囉，（手掌）有啲肌肉硬咗，有啲仲未有感覺……要痊愈相信要花比較長嘅時間，先可以回復到九十幾個巴仙！」言下之意，右手的靈活性未必能回復如常。



傷患絕對不能打擊任達華的鬥志，即使受傷當日，他最擔心的並不是自己：「真係擔心屋企人多啲，呢排睇住我身邊幾個女人包括太太、囡囡、媽媽……個個都瘦晒。嗰日（受傷）我經過咗兩次麻醉後，先見到囡囡喺床邊。（喊晒？）好彩佢好乖，夠硬淨。」



向乒壇名將學嘢



一向坐唔定的任達華多年來持之以恒做運動，如今起碼兩個月與運動「絕緣」，他笑謂：「我有日突然間諗起，自己六、七歲就開始打乒乓波，一直開波唔叻，依家希望快啲好番晒，搵馬琳（中國乒壇名將）教我開波。」他又透露近日變身「戲癡」：「一日起碼睇兩至三套電影，有啲係重溫嘅，我仲試過出街去戲院買飛睇。我睇戲想攞靈感，可以嘅話準備再執導演筒，想拍套警匪片，因為電影係要人性化先吸引到觀眾。」



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/



