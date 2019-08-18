威到上官網！瑪姬遊悉尼訪尋打卡勝地

司儀界女神瑪姬一有時間便外遊度假享受人生，澳洲是港人旅行熱點，瑪姬已第三度到「袋鼠國」，不過今次不是去探袋鼠，反而選了悉尼歌劇院欣賞海岸美景，走遍各景點做「打卡妹」，最令她驚喜是「打卡相」竟獲澳洲國家海事博物館欣賞，轉貼到官方網頁。



瑪姬這次到悉尼一星期，稱十年前首次去澳洲墨爾本時，有乘坐內陸機到過悉尼兩日，但由於時間太短未有去過甚麼地方，這次她選了市中心於Circular Quay（環迴碼頭）的酒店，鄰近悉尼歌劇院，可說四通八達。



悉尼歌劇院狂影



她在酒店前往唐人街只需走一條40分鐘的大直路，去完唐人街食飯再徒步回酒店當飯後運動。由於鄰近悉尼歌劇院，瑪姬竟先後去了3次：「發覺唔同角度去睇歌劇院，有唔同感覺，歌劇院處於半圓形嘅海岸線，唔同嘅時間，日光或者夜色效果都唔一樣，令我不停喺度狂影。」



圍住悉尼歌劇院有一個浪漫打卡點「Mrs Macquarie's Chair」，瑪姬表示：「呢個石櫈係19世紀初建成，當時總督為咗方便佢太太欣賞悉尼海岸嘅風景，便派人打造呢張石櫈，真係超浪漫。」坐完這張浪漫的石櫈，沿途經過皇家植物公園，發現由花草砌成的巨大英文字「BITE ME」，又是必影的「打卡點」。



瑪姬稱出發前，特別看了不少旅遊資料，盡量去多些景點，正如Darling Harbour中的Australian National Maritime Museum（澳洲國家海事博物館），她在大量紅色巨型浮波前做出走路動作的相片，獲澳洲國家海事博物館「賞識」並透過社交網Instagram（Ig）聯絡，想將其相片放上官方Ig，令她又驚又喜。



魚市場睇鐵橋



此外，大家到悉尼必去Sydney Fish Market（悉尼魚市場）逛逛，在Darling Harbour穿過Pyrmont Bridge就會去到，這條橋連接兩岸，屬世界最古老的電動開合鐵橋，現已成了行人專用橋，但其獨特的開合設計仍有採用，不過就有限定開橋時段，瑪姬說：「我去嗰日就未遇正佢開橋一刻，而重點係橋嘅後面，係悉尼塔，可以上塔頂嘅觀景台欣賞悉尼市全景。」而悉尼魚市場因她十年前已經去過，今次重遊舊地感覺分別不大，但未到過的遊客亦值得一去。



邦迪沙灘滑浪至啱



瑪姬專登去了Bondi Beach（邦迪沙灘），由酒店搭車往該處約需40分鐘，因出名水清沙幼又大浪，故除有遊客去暢泳外，亦有不少滑浪愛好者。即使無意落水，去吹吹海風，吸新鮮空氣，亦是另一種賞心樂事。



主題花園搵美食



至於她推介大家到The Grounds of Alexandria，是一個佔地頗大的美食廣場，因入面有多間餐廳，走進這裏恍如走入了一個主題花園，因布置了很多花草，又似婚宴場地，是絕佳的打卡熱點，亦因而吸引大批遊客遠道而來，所以，事前一定要訂位，否則白行一趟。

