游泳學校營運至今仍虧損！方力申為乜堅持？

最近創辦游泳學校的方力申，與電台主持人陳永陸分享他的生意經，兩人早於約二十年前因為研究股票而認識，小方談到從運動員轉型為藝人到學做生意，他坦言當老闆是因為「想話事」：「我發覺自己快到四十歲，係時候挑戰自己向多方面發展。同時自己一向對工作有要求，鍾意『話事』；不過做藝人相對比較被動，相反做老闆容許我有較多嘅自主性。」



開創事業兼弘揚體育精神



問到決定開辦游泳學校的原因，他表示：「其實有人曾邀請我合辦唔同生意，例如夜店、酒吧、食肆、甚至係經理人公司等。不過呢啲都唔係我專長，自己都冇乜興趣。直到身邊嘅朋友問我介紹游泳學校畀小朋友，我先開始有創辦游泳學校嘅念頭，因為既能開創自己嘅事業，又可以向小朋友灌輸正確嘅體育精神，一舉兩得。」



獲箇中教育意義推動



提到經營學校時遇到的困難，小方坦言創業是比較辛苦，不過箇中的教育意義亦推動他繼續堅持：「雖然開校一年至今仍然處於虧損嘅狀態，但係教育工作十分有趣。假如你要收達五百位學生先可以『回本』，即使依家只得三百位，但睇到佢哋每日能夠寓學習於娛樂，自己都會有好大嘅滿足感，亦更加享受教游水嘅過程。」



增加互動提高教學質素



對於學校的發展前景，他樂觀地說：「作為新嘅泳會，好多學校或大眾都對我哋缺乏信心，不過我哋正在研發app（手機應用程式）同拍攝一啲教育影片，以增加同小朋友嘅互動同提高教學質素，好慶幸依家已經多咗唔同學校嘅查詢，有啲仲邀請我哋投標，期望過多兩至三年就可以守得雲開。」



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