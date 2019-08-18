事務所聲明指與安宰賢協議離婚　具慧善反擊

韓劇《來自星星的你》的32歲韓星安宰賢與34歲女星具慧善今日驚爆婚變，雙方所屬的事務所隨後發聲明，承認二人因多方面問題，有感無法再維持婚姻生活，經過真摯的商議後，雙方已協議離婚。



事務所又指過去數月已跟二人進行商討，故尊重二人的決定，希望兩人今後各自以更幸福的面貌生活。事務所指具慧善已聘用律師並將離婚合議書交予安宰賢手上，亦要求對方早日聘律師進行相關的離婚程序，又在聲明內容指具慧善已於8月某天已向法院申請離婚調停，法院已受理，希望可於9月左右完成相關的離婚手續。聲明內容又指具慧善表示與安宰賢彼此幸福相愛過，但亦感受到雙方的隔閡，希望在隔閡擴大前，仍能保留對彼此良好的感情各走各路，故已與對方就離婚一事達成共識，並已展開離婚調停。



事務所之後又指今晨看到具慧善的IG留言，令安宰賢與事務所大感混亂，又指她對於雙方至今透過商議達成離婚協議的過程全省略，卻表明自己不想離婚，對此事務所深感遺憾。不過，具慧善之後再於IG公開與丈夫安宰賢的短訊內容，表示已預計今日會有報道，所以今晨急忙發文，又指對於事務所發布的離婚聲明，事前未有與她商議，又聲稱自己未有同意簽署離婚協議書，有感被背叛，並再次強調自己想守護家庭，她在短訊內容中亦透露認為事務所對離婚一事未有處理好，亦想過向事務所提出解約，但如果離開事務所又離婚了便沒有工作，之後更要求安宰賢盡早還清房屋貸款，及要求離婚協議書內亦要添加此項。







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