騎劫祖兒騷　謝霆鋒嗌紅館快啲畀期佢

天后容祖兒的紅館演唱會昨晚第十三場，有狄波拉、側田，許晉亨父子、祖兒細佬跟老婆、楊受成夫婦捧場。昨晚有祖兒老友謝霆鋒做嘉賓，介紹霆鋒時，祖兒：「如果張敬軒係靚仔，佢係超級靚仔，人平時好chok，但係佢有一顆溫柔嘅心，因為我見證過！依家我唱佢首名曲先，佢特登喺第二度返來撐我㗎，要用最熱烈掌聲歡迎佢。」繼而她唱出霆鋒首本名曲《玉蝴蝶》。



當霆鋒面唱王菲舊歌



霆鋒喺台上說：「記得你搵我嗰日你病緊，我真係聽唔到佢講乜，唔知講咗三個咩字，其實我係估，我就話你唔好講嘢住，你要乜都得，唔緊要。佢剛剛話我特登返嚟撐佢，其實大家都知唔止我一個，全行仲有好多人都會撐容祖兒，因為佢係一個抵撐嘅人！」聽到霆鋒這番說話，祖兒掩面說：「好感動呀！謝霆鋒同我講呢啲嘢。」霆鋒說：「我好衰，唔值得撐我就唔撐㗎啦。」祖兒又再high起來：「我知，你個人夠真，我哋由細玩到大，你成功時我戥你開心，我成功時你戥我開心，歌都有得唱啦：『你快樂所以我快樂......』」搞到霆鋒唔知點回應行走咗，觀眾就笑聲四起。



霆鋒嗌紅館快啲畀期



祖兒又踢爆霆鋒想開騷：「謝霆鋒一路好想繼續同大家開演唱會，你哋想唔想想？」觀眾就即刻起哄回答想！霆鋒就突然話：「話時話，我想同呢個空間講，紅館呢個空間呀，我入咗紙兩年，一次又一次被推翻，再推我就唔開喇。」祖兒不知是不是怕霆鋒說話盡得滯，即刻幫佢兜：「鋒哥，千錯萬錯都係我錯，唔好咁講，你知唔知我呢個騷都攞咗好耐期先有，無論等到邊一日，今年又好，下年又好，總之大家都會等你啦，係咪？」觀眾就報以歡呼聲和應。接着二人再邊合唱《阿門》，邊唱邊同觀眾握手，祖兒就不停同觀眾講：「係咪好靚仔，不老的傳說呀，食咗防腐劑呀。」令觀眾大笑。



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