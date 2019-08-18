貝安琪恨追多個　爆囝囝識5種語言

名模貝安琪（Ankie）今日孖媽媽劉香萍、加拿大藉老公及仔仔Sebastian（小龍），三代同堂出席其主演的微電影宣傳活動，Ankie謂微電影是去年拍攝，在洛杉磯、香港及德國三地取景，更是她的處女作：「個劇本係我寫，之前喺紐約大學讀Acting，今次係學以致用，後期都有幫手。（想轉行做幕後？）唔係，係自己有興趣寫劇本，有同朋友拍咗幾個故事。（試拍驚慄片？）都有興趣。」



問到可會讓仔仔幕前演出？Ankie笑指不介意：「啱啱影相都好淡定，佢想都會畀佢繼續，但佢依家要返學，下星期學廣東話同普通話，佢依家識5種語言，仲有英文、法文、德文。（仔仔會唔會轉唔切Channel？）又唔會，佢依家英文最好，因為成日睇卡通片。」同場的周家蔚及蔣怡均育有兩名小朋友，問到Ankie會想追多個？她坦承好想，甚至老爺都有出口術催埋一份：「想追多個女！（開工未？）Ready㗎啦！（老爺催有壓力？）冇，自己都仲後生。」





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