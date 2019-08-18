Hurt到喊！周家蔚大爆細仔唔想佢接放學

藝人周家蔚帶同兩名仔仔TJ及JT出席活動，見同場貝安琪三代同堂聚首，家蔚指：「如果老爺、老公成家人喺香港都會成日見，兩個仔日日都會FaceTime唔同親戚，暑假有叫姊妹帶埋啲小朋友嚟屋企玩，之後啲仔成日都話想要埋Auntie電話，隨時約人玩。」



大仔每日約人返屋企



家蔚表示仔仔開學近一星期，自爆分別被兩兄弟整喊：「每日接細仔放學佢見到我都扁嘴，個樣又失望，仲發小小脾氣！因為佢話放學想同個女同學搭火車，我聽到好Hurt！做媽咪梗係想去接放學，啲小朋友見到你會好開心，完全唔係咁！到哥哥，佢會Plan每日放學約邊個同學返屋企玩，我就同佢講暑假已經玩完，要專注學業，仲同佢講暑假已經陪咗佢哋去旅行玩，佢竟然話係爸爸畀錢，我即刻同佢講道理！（你月尾生日，佢哋會氹番你？）天明話會陪我過，因為佢今年生日自己過覺得好孤獨。」



港姐之母離世感可惜



提到「港姐之母」Rosa昨日因癌症離世，家蔚表示事出突然，覺得好可惜：「都係尋日先知佢走咗，個心唔係咁舒服，之前成日都話得閒約出嚟飲茶。對上一次見都好耐之前啲慧妍雅集活動，佢好錫我，對每樣嘢都好緊張，以前會成日講笑話如果Rosa拍你手踭即係有嘢要講。（佢好惡？）都係，但都係為你好，好似我成日爛瞓起唔到身遲到畀佢鬧，佢見到我喊就覺得我知錯能改，喺我心目中佢就好似媽媽咁。」



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