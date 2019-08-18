高志森新片揚威加國　胡杏兒多謝一個人

導演高志森執導的電影《拾芳》在加拿大《第七屆溫哥華華語電影節》連奪四獎，包括「年度最佳粵語片獎」、「最佳女主角」胡杏兒、「年度最佳導演」高志森及梁柏豪、以及「People's Choice」郭羨妮。



高志森對於得獎當然開心，他回應說：「我本身拍緊嘢，只可以留喺溫哥華12小時，我一抵埗大會就好緊張，叫我準備定同杏兒嘅花絮可以分享吓，我諗唔通有獎攞？我就即刻訊息杏兒，問如果有獎，我可唔可以代佢領獎？有咩想我幫佢講？」之後他獲杏兒回覆，杏兒笑言當時正在湊BB，但亦不忘托高志森多謝一個人：「佢特別想多謝佢角色嘅真人版，真人原身係叫Ann，佢喺70年代同已故天后梅艷芳（阿梅）一齊飛去日本睇西城秀樹，因為咁樣認識就成為咗好朋友，但之後梅艷芳太紅，呢位朋友覺得高攀唔起，個故事好感人！杏兒就想我代為多謝呢位Ann，而呢位Ann係有同我哋傾劇本，一點一滴話畀杏兒聽佢同阿梅嘅感情係點，杏兒演得咁好都因為佢，我之後有上台代佢多謝Ann。」而梅艷芳當年跟Ann十分老友，杏兒戲中扮演這位Ann，電影亦有炮製合成照，將杏兒跟未紅時的阿梅現身同一相框中，相當有意思。

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