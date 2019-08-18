請定伍詠薇幫手！蔡一傑開處男騷似足婚禮　

將首次舉行個人音樂會的歌手蔡一傑接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》主播馬梓軒（William）專訪，大玩外國流行的自動輸入式採訪，解答網民對他最關注的問題，當中包括何時開騷、師傅是誰等。而對於傑仔的另一半，他亦很樂意與大家分享：「我覺得係舞台，我好愛佢，好錫佢，唔可以離開佢！我係會同舞台結婚嘅人，因為實在太鍾意喺台上演出，同樂迷分享我嘅喜怒哀樂！」



傑仔形容這次處男騷就像結婚一樣，但要將「婚禮」辦得有聲有色，當然不少得好友伍詠薇（伍姑娘）幫忙，傑仔說：「伍姑娘上唔上台就未知，不過佢一早報咗名，到時會負責帶位、迎賓、茶水，好多嘢要做，仲已經問我拎定工作證添！」傑仔又預告，屆時會唱一首師傅梅艷芳的歌，他表示選歌過程遇到很大困難：「佢嘅歌好難揀，好多歌只有師傅先唱到嗰種味道，而最後我揀嘅嗰首歌，亦係自己嘅心聲！我希望將呢個音樂會送畀佢，畀佢見到我今日做到屬於自己嘅音樂會！」



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