金旻奎見面會售罄　宋亨俊@X1預告公開

韓國人氣選秀節目《Produce X 101》（PDX101）的11名勝出練習生組成的男團X1將於本月17日正式出道，組合連日以年齡次序公開出道專輯《飛翔：QUANTUM LEAP》的預告照。



以第四名勝出的宋亨俊預告照今日公開，穿上牛仔吊帶工人短褲的他擔住遮蹲在草地上，十分可愛，而在另一張預告照中，他就穿上紅色西裝，大玩暗黑風。至於李垠尚與姜敏熙等成員的預告照亦於日前公開。



X1成員亦透過官方Twitter公開自拍照，宋亨俊與姜敏熙大玩影相App，金宇碩亦緊貼潮流，用粉紅雨衣濾鏡影自拍，金曜漢則上載與車俊昊在拍攝現場的自拍片。



而X1將於27日在首爾高尺巨蛋舉行出道騷，原價4萬4千韓圜的門票，在二手網站的炒價為13萬至265萬韓圜，足足炒高60倍，認真誇張。



至於與宋亨俊份屬好友、曾被網民睇好出道的人氣練習生金旻奎，早前宣布於本月25日在首爾光云大學舉行兩場粉絲見面會《19, 金旻奎》，門票於前日公開發售，兩場見面會的門票火速售罄，原價5萬5千韓圜的門票，最高被炒至46萬韓圜。