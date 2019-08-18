《全裸監督》熱爆！ 帶絜AV導演村西透再活躍

以80年代AV界內幕為故事的Netflix日劇《全裸監督》，8月上架後成為近期話題作。故事改編自紀實小說《全裸導演 村西透傳》，山田孝之飾AV傳奇導演村西透，森田望智扮演傳奇AV女優黑木香及玉山鐵二扮演AV製作公司社長，還有小雪、Lily Franky、滿島真之介、國村隼等合演。



故事以AV傳奇導演村西透的生平為骨幹，他一生製作過3,000多部AV，面試過7,000多個女優，八、九十年代收入達100億日圓，對日本成人AV片有巨大影響。不過，他的惡行超彰，有7項犯罪前科，包括利用16歲未成年少女拍AV，晚年生活奢華導致欠債50億日圓。曾在夏威夷被FBI拘捕，判370年有期徒刑等。



《全裸監督》大熱令村西透再成為城中話題人物，有關他的紀錄片《M/村西透天天狂熱》於11月上映，而他本人則在社交網再度活躍，早前跟他結怨30年的喜多川離世時，他竟在Twitter寫「化為灰之前仍雞姦少年」，又嘲喜多川可以跟尊尼男團Four Leaves已故愛將北公次在黃泉聚舊。30年前村西透因將當年尊尼紅人田原俊彥性醜聞拍成影帶而結怨，他又爆喜多川有性癖好，激怒喜多川及副社長Mary喜多川，成為喜多川不共戴天的仇人。