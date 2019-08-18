身高得1米55！鄺潔楹竟然係籃球校隊

藝人鄺潔楹到沙田出席活動，現場與教練示範花式足球，期間她自爆中學曾是籃球校隊成員。事後自稱身高1米55高的她受訪時為澄清記者「質疑」，即自嘲：「我玩咗中二、三兩年，身邊人每個暑假返嚟都高10厘米，我就停留咗喺咁嘅高度，所以最終退隊去咗美國。（外籍同學覺得你嬌小玲瓏？）佢哋慣咗亞洲女生細粒，係咁叫我食多啲嘢，最終我冇向上發展，變咗向橫發展，最重試過118磅，減得好辛苦！」她自爆高度來自家族遺傳：「我哥哥都只得1米70高。（拍拖搵啲高大男生，等第二時仔女高啲？）我都係鍾意啲大粒嘅，試過同一個1米82高嘅男仔拍拖。有啲女仔投訴冇得小鳥依人，但我就可以挨佢心口同肚腩，唔好羨慕呀！」



談到最近她與高度相若的糖妹和黃美棋主時飲食節目，鄺潔楹說：「都有問監製係唔係特登，佢話係想搵細細粒之餘仲好擦得嘅。唔好問我哋邊個最高，大家都係差幾cm。」

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