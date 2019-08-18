娜姐61歲生日惡警上身　子女獻歌賀壽

美國天后麥當娜（Madonna）上周五61歲生日，她舉行盛大派對慶祝，其中她扮成一名惡警，對住兩塊薄餅張大個口，擘髀而坐毫不克制，未知她有沒有準備好展示委任證？



而她與4名從非洲馬拉維領養的子女，包括13歲養子大衞（David Banda）、13歲養女Mercy James、以及6歲孖女Esther與Stella Mwale一起慶祝，22歲親生女兒露迪絲（Lourdes）與曾經母子不和的19歲親生兒子洛高（Rocco）則未見影蹤。



Mercy於鋼琴前彈奏英國男歌手艾頓莊（Elton John）的名曲《Your Song》，大衞拿起米高鋒帶領其他賓客一起獻唱，唱到中途，娜姐也加入開金口，大衞將手搭在娜姐膊頭上，非常投入，不過Esther與Stella明顯不懂唱，表情呆滯地站著。



唱完之後，娜姐跟大衞與Mercy一起擁抱，大衞向兩人面珠錫錫，場面感人。娜姐於社交網站Instagram上載短片，留言表示：「最好嘅生日禮物，就係當你子女唱歌你聽！」不過有網友被急速成長的大衞嚇了一跳，認為他看起來像廿多歲，不像少年！