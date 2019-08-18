《愛．回家》成員驚喜現身　慶祝送水輝生日

藝人許家傑（Jack）在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「送水輝」，角色大受歡迎，特別是與大小姐（林淑敏飾）發展成為一對後，成為電視迷非常喜歡的螢幕情侶。



Jack前日36歲生日，一眾粉絲昨日為他舉辦生日會慶祝，Jack說：「今年大家好有心幫我搞生日會，真係好開心！其實今年係我入行十周年日子，今次小小敍會亦係我咁多年來嘅第一次搞粉絲敍會，所以別具意義。」Jack表示平時跟粉絲的見面時間都只限於公開活動，今次真正可以近距離傾偈，感覺特別溫暖：「我逐一答佢哋嘅問題，亦聽好多大家對《愛．回家》嘅意見，最搞笑係同佢哋一齊去重演劇情，玩得好開心！」



當日，Jack好拍檔林淑敏驚喜現身，令一眾粉絲都非常開心，淑敏更與同劇演員鄭世豪、陳偉琪和阮政峰一齊到賀，「細龍生」世豪和「細龍太」陳偉琪捧住蛋糕現身，世豪更主動向Jack獻吻，認真「好兄弟」！Jack說：「其實我安排淑敏嚟，原本想畀班粉絲一個驚喜，但冇諗過佢叫晒咁多藝人朋友一齊嚟，我真係超級驚喜，有種受寵若驚嘅感覺，多謝大家都好錫我，我希望將來可以繼續努力，無論《愛．回家》或者其他劇都拍出更好嘅作品，亦想生命影響生命，向粉絲發放正能量。」



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