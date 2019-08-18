任賢齊隊去沙漠　張家輝：有冇洗手間先？

影帝張家輝、任賢齊、陳家樂、郭晉安及吳卓羲出席新片《沉默的證人》首映，心情大佳的家輝走向兩邊粉絲任集郵，眼見戲中演反派的家樂一身泥黃色打扮，即笑說：「你『黃』咗嘞！」令人忍俊不禁。



談到近日太太關詠荷帶女兒上街卻獨欠他，家輝抵死謂：「佢哋慣咗啦，不過我公幹返港，都會一家人去出食餐飯嘅。（今年暑假同囡囡去邊玩？）今年比較遺憾，我去唔到，因為手頭上有啲嘢搞，不過佢都慣咗我少喺屋企。」反而小齊近日比較清閒，可以探父母。家輝又搞笑謂：「我見你成日有活動去親近大自然，下次可唔可以帶埋我去？」小齊即答：「近日想去個沙漠，幾十年前畀人發現時，啲人仲好似生活喺明清時代咁！」自認捱得的家輝即笑問：「咁有冇洗手間先？如果唔係好難搞喎！」



戲中二人不時對打，家輝直言雖然小齊平日少拍動作戲，但身手有潛質。小齊卻謂：「都試過因為天氣太冷、做完熱身好快cool down，郁兩吓就傷咗筋鍵，用咗拐杖個幾月，搞到大家要就我，拍咗文戲先。」家輝即鼓勵他說：「當年我拍《激戰》，夠未去到戲肉就斷咗手指啦。」談到日前去欣賞容祖兒演唱會卻拒絕上台，家輝解釋：「我都冇準備，做嘉賓要練吓歌先得，我連衫都冇時間買。下次小齊請我做嘉賓嘅話，我會有充足準備。」